Российский предприниматель, общественный деятель и политик Константин Малофеев опубликовал в своем Телеграм-канале актуальные и сегодня слова, произнесенные еще два столетия назад Святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломенским, о врагах.
«“Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими”. Эти слова Святителя Филарета (Дроздова), Митрополита Московского и Коломенского, сказанные два столетия назад, особенно актуальны в наши дни», – написал Малофеев.
По словам российского предпринимателя, великий русский Святитель и Просветитель Филарет является одним из ярчайших людей XIX века. Именно он является автором последней редакции Манифеста от 19 февраля 1861 года «о воле», благодаря которой русские крестьяне стали свободны от крепостной зависимости.
«Митрополит Филарет возвёл десятки храмов и монастырей, среди которых моя родная церковь Святой мученицы Татианы при МГУ, где я воцерковлялся ещё студентом. Тогда храм был возвращён верующим, и сцена советского театра вновь стала алтарём. Нижний храм этого прихода посвящён Святителю Филарету, а потому сердечно поздравляю всех “татьянинцев” с престольным праздником», – резюмировал Малофеев.