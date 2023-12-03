Российский предприниматель, общественный деятель и политик Константин Малофеев опубликовал в своем Телеграм-канале актуальные и сегодня слова, произнесенные еще два столетия назад Святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломенским, о врагах.

«“Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими”. Эти слова Святителя Филарета (Дроздова), Митрополита Московского и Коломенского, сказанные два столетия назад, особенно актуальны в наши дни», – написал Малофеев.

По словам российского предпринимателя, великий русский Святитель и Просветитель Филарет является одним из ярчайших людей XIX века. Именно он является автором последней редакции Манифеста от 19 февраля 1861 года «о воле», благодаря которой русские крестьяне стали свободны от крепостной зависимости.