Скандал, возникший на съемках «Песни года», нарастает, а против певца SHAMAN организуется заговор внутри шоу-бизнеса, рассказал телеканал «Царьград».

Именно Ярослав Дронов, который приобрел популярность под творческим псевдонимом SHAMAN, стал главным действующим лицом скандала. На «Песне года» Леонид Агутин на стал петь вместе с остальными звездами финальную композицию. По некоторым свидетельствам, он отказался выходить на сцену из-за Дронова.

Кроме того, за кулисами мероприятия прозвучала фраза о том, что «петь с Шаманом – это словно пропахнуть беляшами из кремлевской столовой». Ее авторство приписывают как раз Агутину, однако никаких доказательств, что именно он произнес эти слова, нет.

Мало того, ранее представитель Агутина заявил, что исполнитель снял свой номер раньше и уехал, поэтому его просто не было на съемочной площадке, когда остальные участники пели финальную композицию. В тг-канале звезды появился пост, в котором публикации о скандале называются фейком.

Молчание обеих сторон по поводу скандала лишь нагнетает ситуацию, поэтому остается лишь ждать развязки.