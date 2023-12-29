Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, что ВС РФ наносили удары по военным базам страны с западным вооружением. Он отметил, что такие атаки являются одной из ключевых задач в любом конфликте.

Первая и главная цель – это ликвидация складов с оружием и боеприпасами противника, что и делают ВС РФ, отметил эксперт.

«Вторая задача — уничтожение ПВО. “Кинжалы” и “Искандеры” направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество», – заявил отставной полковник.

Также он отметил, что ВС РФ грамотно провели воздушную операцию, вынудив украинскую ПВО выпустить ракеты по миллиону долларов за штуку по недорогим дронам-камикадзе. Между тем, их не так много не только на Украине, но и на Западе. Поэтому зенитные боезаряды нельзя расходовать так бездумно.

В основном утренние удары наносились по авиабазам, где хранится вооружение НАТО. Причем ПВО Украины не может ничего противопоставить подобным атакам.