Китайская компания Xiaomi начала тестирование перспективного, высокотехнологичного смартфона с перископной зум-камерой на фоне успешного старта продаж своих флагманских моделей Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro и серии премиальных смартфонов Redmi K70. Об этом в своем материале со ссылкой на инсайдера пишет портал Gizmochina.

По инсайдерской информации, речь идет о подготовке к запуску в серию нового высокотехнологичного смартфона под названием Xiaomi 14 Ultra. Предположительно старт продаж новой версии смартфона из флагманской линейки запланирован на первую половину 2024 года. По слухам, китайский производитель готовит к выходу на рынок еще одной новой модели телефона.

Инсайдер сообщает, что тестирование перископной зум-камеры 3.2x 75 мм идет полным ходом, однако достоверно неизвестно, какая модель получит данную оптику. Возможно, такой камерой будет оснащаться новое поколение модели Civi или же Xiaomi Mix 5.