8 декабря президент России Владимир Путин заявил о выдвижении на пост главы государства на выборах 2024 года. Он ответил на просьбу полковника Артема Жоги, который занимает пост спикера в парламенте ДНР.

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что президент России немного опоздал на встречу с военными. Он вручил государственные награды 15 бойцам, а затем возникла небольшая пауза, в ходе которой Путин общался с военнослужащими.

«Полковник Артём Жога попросил президента выдвинуться на уже занимаемый им пост и тот твердо согласился. О том же просили и остальные участники уже исторической беседы. И всем он пообещал. То есть каждому», – рассказали журналисты.

Отмечается, что после согласия президента вновь баллотироваться на этот пост последовали радостные комментарии. Это лишь подтверждает, что россияне верят в своего лидера и хотят видеть его на посту главы государства последующие 6 лет.