Комментатор Василий Уткин с юмором ответил на вопрос подписчиков в Telegram-канале, приглашали ли его на «голую вечеринку» в ночном клубе Mutabor.

«Звали. Я не прошел дресс-код», — цитирует спортивного комментатора «Газета.ru».

Скандальная вечеринка прошла 20 и 21 декабря. Организовала ее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Среди участников засветились Филипп Киркоров и Анна Asti, Лолита Милявская и Дима Билан, другие знаменитости.

Сейчас многие из них сталкиваются с отменой концертов. Также звезд вырезают из новогодних эфиров, а сама Ивлеева лишилась выгодных контрактов. Кроме того, в отношении нее подали иск в суд.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявил, что главной ошибкой участников мероприятия стала видеосъемка. Если бы они не снимали ролики и не выкладывали их в Сеть, никто даже не узнал бы о вечеринке.