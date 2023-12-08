Казань многие годы выстраивала образ столицы спорта, однако после выхода на экраны сериала «Слово пацана» она превратилась в столицу организованных преступных группировок. Так пошутил стендап-комик Филипп Воронин, побывавший в городе.

Во время выступления он поинтересовался у зрителей, действительно ли в Казани происходят события, которые показаны в сериале. Но поклонники опровергли подобное мнение.

«Казань годами строила образ: мы столица спорта, у нас тут фиджитал геймс. Столица ОПГ вы теперь, все. Столица спорта, фиджитал геймс, БРИКС — нет! Чушпаны, добрый вечер!» — с юмором заявил комик.

Надо отметить, что хотя сериал действительно показывает молодежные ОПГ Казани конца 80-х годов прошлого столетия, но снимался он в Ярославле.