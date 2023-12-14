Американский F-16 – хороший истребитель, однако он устарел, уверен военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что сегодня практически любая из новых российских систем противовоздушной обороны способна уничтожить этот самолет.

По словам аналитика, с F-16 несколько лет назад успешно справлялись даже комплексы С-200, которые имеются на вооружении сирийской армии. При этом речь шла об израильской модернизации истребителя.

Поэтому российские С-300 «Фаворит», а также зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Бук-М2», «Тор-М2» и даже «Панцирь-С1» способны обнаруживать и уничтожать американские самолеты. И это не говоря уже о ЗРК С-400 «Триумф», который может сбить F-16 на большой дистанции.

Стоит также упомянуть, что ВС РФ регулярно наносят удары по украинским аэродромам. Это означает, что некоторые американские истребители в случае отправку на Украину даже не успеют совершить свой первый боевой вылет. Их уничтожат прямо на авиабазе.