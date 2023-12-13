Военный эксперт Юрий Кнутов анонсировал большое отступление ВСУ и назвал города, которые могут быть освобождены российской армией в ближайшие месяцы.

Он рассказал «Московскому комсомольцу», что ВСУ могут оставить Херсон, так как в противном случае там образуется самый большой котел с момента начала специальной военной операции.

Кроме того, украинские нацисты отступят из Авдеевки. Несмотря на то, что это стратегически важный для них город, справиться с натиском ВС РФ боевики не смогут и будут вынуждены уйти.

Сейчас Киев возводит фортификации на границах с Россией в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, понимая, что ВС РФ могут предпринять новый поход на Киев или взять Харьков. Остальные действия украинской армии придется адаптировать под продвижение ВС РФ, уверен аналитик.