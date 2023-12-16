В Подольском и Дарницком районах украинской столицы в ночь на 16 декабря прогремело несколько взрывов. Заявил об этом мэр Киева Виталий Кличко.

На этот раз Киев атаковали беспилотники-камикадзе «Герань». После полуночи в городе объявили воздушную тревогу, а затем заработали системы противовоздушной обороны, пытавшиеся уничтожить дроны.

Помимо столичного региона, воздушная тревога объявлялась в приграничных Черниговской и Сумской, а также в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. О прилетах дронов там пока не сообщается, передает сайт телеканала «360» со ссылкой на телеграм-канал «Политика страны».

Напомним, Киев третьи сутки подряд подпадает под удары ВС РФ. Ранее для атак использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».