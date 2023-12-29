В Киеве прозвучала целая серия взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также рассказал о нескольких пожарах, вспыхнувших сразу после ударов.

Пожар, по словам Кличко, спровоцировало «падение обломков» сбитой ракеты.

Утром 29 декабря ВС РФ провели первую за длительный период атаку на украинские тыловые регионы. Взрывы гремели не только в Киеве, но и в Одесской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в Харькове.

Кроме того, атака еще не завершена, в настоящий момент сообщается о полете сразу нескольких крылатых ракет на Львов и Тернополь. В Запорожье, по информации пабликов в социальных сетях, летят баллистические ракеты.

В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, прозвучало не менее четырех сильных взрывов.