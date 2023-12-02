Украина стремительно движется к авторитаризму и совсем скоро все в стране будет зависеть от настроения президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что все институты власти, которые хоть как-то могли составить альтернативу Зеленскому, действующий глава государства уже подмял под себя. В настоящий момент единственным независимым институтом осталось местное самоуправление. Но и на него оказывается невероятное давление со стороны Зеленского.

Кличко ранее обвинил власти Украины в неспособности финансировать армию. Он отметил, что Киев и другие регионы перечисляют на эти цели огромные средства, получаемые из НДФЛ и предназначенные для самих областей, а не для центра. Кроме того, финансированием ВСУ занимаются общины, хотя они и не обязаны этого делать.