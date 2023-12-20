Смартфон, находившийся в кармане российского военнослужащего, спас его от верной смерти. Об этом рассказал сам боец.

На видеозаписи он рассказал, что попал под огонь украинского снайпера. Противник сделал точный выстрел, однако пуля, отправленная из снайперской винтовки, попала точно в китайский смартфон и застряла в нем.

«Я услышал хлопок, был всего один выстрел. Больше ни взрывов, ни разрывов после этого не было. Пуля застряла в телефоне», – сообщил военнослужащий.

На каком участке фронта произошел этот эпизод, не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео с водителем эвакуационной машины ВС РФ, который виртуозно уклонился от атаки вражеского беспилотника. Он набрал скорость, а услышав рев БПЛА, заходящего на цель, резко затормозил. Дрон разорвался перед машиной, которая затем быстро продолжила движение.