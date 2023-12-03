Блогер из Китая предстал перед Приморским районным судом Одессы. Судили его за съемку и публикацию в Сети видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны, передает портал Ura.ru.

Китайского блогера осудили на пять лет тюремного заключения условно с испытательным сроком в один год. Фактически, ему удалось избежать наказания по статье, по которой украинские граждане получили бы вполне реальные сроки.

Напомним, запрет на съемку и публикацию работы ПВО, передвижения военной техники на Украине действует с начала специальной военной операции. Часто сразу после появления в мессенджерах и социальных сетях видео и фотоматериалов к их авторам заявляются сотрудники СБУ.