В издании Communications Chemistry было опубликовано недавнее исследование китайских ученых, выяснивших без каких внутренних органов может прожить человек. По их словам, одним из органов, утрата которого не повлияет на нормальную жизнедеятельность человеческого организма, является аппендикс. Этот орган участвует в пищеварении, однако без него человек вполне нормально может жить.

На второе место отнесли желчный пузырь. Этот орган скапливает в себе желчь, предназначенную для расщепления жиров. Если у человека в этом органе возникают камни, то его чаще всего удаляют вместе с ними.

Если у человека обнаружен рак желудка, то этот орган также удаляют, чтобы опухоль не поразила другие органы. Однако в таком случае в питание человека вносятся коррективы.

У человека два легкого. В случае необходимости возможно удаление одного органа. Второй способен обеспечить полноценную жизнь. Кроме того, человек может жить и с одной почкой, если пораженную болезнью пришлось удалить.