В информации о фильме «Самоирония судьбы», который телеканал Premier снял в прошлом году, произошли изменения. Теперь там отсутствует фамилия народного артиста России Филиппа Киркорова, рассказал портал «Дни24».

Певец исполнил в комедии роль Ипполита Бедросовича, однако сейчас на странице картины его фамилии нет. При этом в афишах он все же фигурирует вместе с Сергеем Жуковым, Демисом Карибидисом, Ольгой Бузовой и другими участниками проекта.

Киркоров попал в опалу после «голой» вечеринки у Анастасии Ивеевой в ночном клубе Mutabor в Москве. Его уже вырезают из всех новогодних шоу, из фильма «Иван Васильевич меняет все», из целого ряда других проектов, включая «Маску».

Кроме того, подобная судьба постигла Лолиту Милявскую и других участников вечеринки. К самой Ивелеевой уже подали иск на 1 миллиард рублей, а МТС и «Тинькофф» разорвали с ней контракты. Кроме того, организатором вечеринки занялась налоговая служба.