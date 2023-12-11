Семейный союз Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова продлился целых 11 лет, но даже после развода популярный певец с нежностью вспоминает о своей бывшей возлюбленной, называя ее «женщиной все своей жизни». В подкасте популярного блогера Эльдара Джахарова, опубликованного на его YouTube-канале, Киркоров признался, почему решил сделать предложение Пугачевой.

По словам популярного российского певца, он принял решение жениться на Алле Пугачевой, как только услышал ее песню «Сильная женщина плачет у окна» в далеком 1994 году. Артист признался, что его тронула композиция и он решился сделать предложение примадонне.

«Следом за мной пела Пугачева: “Сильная женщина плачет у окна”. И я смотрю этот клип и думаю: ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: может, Пугачевой сделать предложение? И сделал, наглая рожа», – признался Киркоров.

Также певец признался, что режиссеры «Голубого огонька» несколько раз вырезали клипы на его песни из финального варианта новогодней программы. Поэтому он очень сильно обрадовался, когда его песню «Роза на снегу» была включена в финальную версию «Голубого огонька».