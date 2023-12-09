Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров во время беседы с Александром Добровинским рассказал, что думает о нынешнем муже своей экс-супруги Аллы Пугачевой. По словам Киркорова, когда он в прошлом году решил подкорректировать свое тело при помощи похода к пластическому хирургу, то столкнулся с массовым хэйтом в Сети.

Певец отметил, что причиной этого являются насмешки мужа Пугачевой. Киркоров подчеркнул, что Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) активно начал шутить в его отношении, причем многие из высказываний были очень нелицеприятными.

И это, по словам Киркорова, после того, как он выразил поддержку Максиму после его отъезда из России. Артист отметил, что Галкин не оценил его благие намерения, а начал высмеивать при любом удобном случае. Однако Филипп Бедросович заявил, что не держит на Галкина зла. Он подчеркнул, что все равно уважает его как артиста.