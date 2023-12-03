Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль в обязательном порядке должен разобраться, по каким причинам провалилась его разведка. Именно по этой причине нападение на страну радикалов ХАМАС стало реальностью.

По словам Кирби, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже признал провал разведывательных службы и пообещал с ним разобраться, когда наступит время. Сейчас же Тель-Авиву нужно сконцентрировать и внимание, и силы на устранение угрозы.

«Разведка — это мозаика и иногда можно сложить кусочки и получить вполне хорошую картинку. Иногда есть недостающие фрагменты пазла. Как я уже говорил, наше разведывательное сообщество сказало, что изучило этот вопрос, и на данный момент нет никаких признаков того, что оно знало об этом заранее», – заявил представитель Белого дома.

Ранее американская The New York Times опубликовала статью, в которой отметила, что Израиль знал о нападении ХАМАС еще в 2022 году. Однако эту информацию не восприняли серьезно, считая цели радикалов чрезмерно амбициозными.