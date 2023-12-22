Беспилотный аппарат «Герань» атаковал один из объектов на территории Николаевской области, что привело к сильному пожару. Рассказал об этом глава областной военной администрации Виталий Ким.

Он заявил о попадании дрона-камикадзе по инфраструктурному объекту, в результате которого возник пожар. Оперативные службы своевременно выехали на место и ликвидировали возгорание. Произошло это в ночь на 22 декабря.

Ким также заявил, что подробностей об атаке стоит ждать позже.

Напомним, дроны-камикадзе минувшей ночью также атаковали несколько районов Киева. Власти столицы Украины заявляют о попадании обломков сбитых беспилотников по жилому частному дому и недостроенному зданию. Также зенитная ракета ВСУ попала в многоэтажку.