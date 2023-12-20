На пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский вел себя надменно и видел врага в каждом задающем вопрос журналисте. Об этом на YouTube-канале «Да, это так!» рассказал киевский политический обозреватель Дмитрий Раимов.

Также он отметил усталость украинского лидера.

«Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным», – рассказал эксперт.

По словам Раимова, Зеленский вел себя так, будто общался не с журналистами, призванными донести его позицию до украинского общества, а с врагами. При этом моментально пресекались любые неудобные и острые вопросы.