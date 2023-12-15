Нехватка боеприпасов заставит украинскую армию отходить на новые рубежи, уверен политолог Руслан Бортник. Также он прокомментировал очередной виток агрессивной мобилизации, начавшейся на Украине.

На YouTube-канале «Да, это так» украинский политолог отметил, что сейчас Киеву необходима расширенная американская помощь. Если решение о выделении средств на нее не будет принято Конгрессом, то ВСУ придется отступать, другого выхода у них не останется.

При этом самым сложным решением, по мнению Бортника, будет необходимость уйти с южных плацдармов, передает РИА Новости.

Кроме того, Бортник отметил бессмысленность мобилизации. Она никак не поможет изменить ситуацию на фронте, однако вполне может стать одной из ключевых причин раскола в украинском обществе.