Кейт Миддлтон с супругом принцем Уильямом 30 ноября посетили в Лондоне ежегодное благотворительное мероприятие Royal Variety. На прием принцесса Уэльская надела великолепный элегантный наряд.

Кейт появилась в королевском Альберт-Холле в бирюзовом платье известного бренда Safiyaa. Изюминкой наряда является необычная форма рукавов. Ворот платья был украшен россыпью великолепных камней. Свой образ она дополнила серьгами с жемчугом J.Crew и клатчем Jenny Packham. В качестве обуви принцесса Уэльская выбрала лодочки Gianvito Rossi. Принц Уильям надел элегантный бархатный смокинг.

Отметим, что этот выход в свет является первым для Кейт и Уильяма после нового скандала, связанного с Меган Маркл. Журналист и писатель Омид Скоби, известный в качестве библиографа герцога и герцогини Сассекских, опубликовал новую книгу. В ней королевские члены семи были подвержены жесткой критике. В частности, упоминалась Кейт Миддлтон и король Карл III, которые якобы выражали опасения по поводу цвета кожи принца Арчи еще до его рождения.