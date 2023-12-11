Принцесса и принц Уэльские Кейт и Уильям на традиционной рождественской открытке показали фото своих детей – 5-летним Луи и 8-летней Шарлоттой, сообщил портал thevoicemag.ru.

Шарлотта оказалась на снимке на переднем плане. Ее усадили на стул, за юной принцессой разместились Уильям, Кейт, Джордж и Луи.

«Невероятное фото, как же быстро растут дети, Я помню моменты, когда они только родились. У вас очаровательные дети, правда», — пишут в социальных сетях комментаторы.

Также они отмечают длинные волосы принцессы Шарлотты и восхищаются тем, как подросла девочка за прошедший год.

Кейт Мидллтон перед съемкой для рождественской открытки побывала в Вестминстерском аббатстве на праздничном концерте вместе с детьми. Она рассказала, что там Луи шутил над сестрой.