Популярная британская актриса Кейт Бекинсейл посетила церемонию The Hollywood Reporter, посвященную достижениям женщин в развлекательной индустрии. Мероприятие,на котором присутствовало множество селебрити, состоялось в культовом отеле Beverly Hills.

На вечере были замечены Адель, Дуа Липа, Хелен Миррен и множество других знаменитых женщин, однако именно Бекинсейл произвела фурор своим новым образом. Актриса сменила привычные карамельные локоны на каре пепельного оттенка. Поклонники Кейт массово отреагировали на смену прически любимой актрисы.

Для мероприятия актриса надела платье кремового оттенка с эффектным бантом. Образ был дополнен сверкающими босоножками на высокой платформе и серебряным клатчем.

Фанаты Кейт Бекинсейл написали в социальных сетях, что актриса выглядит великолепно с новой прической. Обычно актриса предпочитает более темные оттенки волос. В минувший раз она перекрашивалась в блондинку ради роли в фильме в 2021 году.