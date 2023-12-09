Исполнитель, композитор, продюсер Кай Метов, который участвует сейчас в шоу «Суперстар!», рассказал «Центральному телевидению», что уважает музыкального критика Сергея Соседова, часто делающего замечания. Однако иногда тот все же «переходит грани».

Метов пояснил, что в обычной жизненной ситуации смолчал бы в ответ на высказывания Соседова. Но в телешоу должны быть эмоции. Критик задевает певца в каждом из выпусков программы.

«Но я на него не обижаюсь. Сергей, я тебя уважаю и люблю как критика. Но иногда в своей полемике он переходит некоторые грани и неточные вещи говорит, которые потом могут отразиться на чем-то», – рассказал Кай Метов.

Он также отметил на вопрос ведущего Вадима Такменёва о личной жизни, отметив, что не создан для брака.