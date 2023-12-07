Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что правильный образ жизни и соответствующее питание не всегда может обеспечить человеку долголетие. Она объяснила, что есть люди, правильно питающиеся правильно живут почти до 100 лет, а кто-то умирает, не дожив и до 50-ти годов.

По словам специалиста, постоянный стресс, тревожность и волнения губительно влияют на состояние здоровья человека. Кореневич подчеркнула, что порой лишний вес и неправильное питание являются последствием хронического стресса.

Кардиолог подчеркнула, что сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей, употребляющих большое количество быстрых углеводов, трансжиров и фаст-фуда. Однако именно стрессовые состояния усугубляют проблему, что в итоге может спровоцировать инфаркт.

Анна Кореневич подчеркнула, что человеку не подвластно изменить мир вокруг себя, но он может поменять себя и отношение ко всему. Следует перестать тревожиться по любому поводу, и это поможет сохранить здоровье и долголетие.