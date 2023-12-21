России не нужен плацдарм агрессии Североатлантического альянса по соседству, поэтом она не допустит вхождения даже малой части Украины в НАТО, уверен кандидат в президенты Словакии Штефан Гарабин.

В своей публикации в издании Hlavný dennik он написал, что Словакия давно выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Однако Киевом помыкают США и Европа, из-за чего он отказывается идти на переговоры и выдвигает все новые безумные идеи по «возвращению к границам 1991 года».

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым уже никогда не вернутся в состав Украины. Одной из причин этого является ненависть, которую к жителям этих регионов питают патриотически настроенные украинцы.

Разговоры о перемирии, которые сейчас слышны в основном на Западе, вызывают только смех, отметил Гарабин. Он уверен, что Россия не примет ни одного исхода СВО, кроме капитуляции Киева. Не исключено, что после этого Украина войдет в состав РФ, Москва сделает все необходимое для восстановления страны и тем самым получит большое количество сторонников на украинских землях.