Канада может стать фентаниловой Колумбией для США и остального мира

По данным Королевской конной полиции, суперлаборатории по производству фентанила активно распространяются восточнее Британской Колумбии – сперва их обнаружили в провинции Альберта, а теперь и в Торонто (Онтарио). Источник: National Post.

В октябре 2023-го на сельском участке, находящемся в часовой поездке от Ванкувера, полицейские обнаружили 2,5 миллиона таблеток фентанила и 2000 литров химикатов, складированных в транспортном контейнере. За шесть месяцев перед этим правоохранители выполнили обыск в частном доме, расположенном в обычном районе Ванкувера, обнаружив полные емкости с химикатами для выпуска фентанила, стеклянные колбы и лабораторное оборудование.

Также в августе, за тысячи километров от Торонто, полицейским удалось раскрыть, как полагают, крупнейшую на 2023 год канадскую лабораторию по производству фентанила, организованную на участке в 50 км от пограничного перехода со штатом Нью-Йорк.

Представители полиции в США заявляют, что у них мало подтверждений того, что «канадский» фентанил контрабандой вывозится на американский юг в значительных количествах. Однако на фоне рекордного количества смертей от передозировки в Соединенных Штатах очевидное распространение подпольных фентаниловых лабораторий в Канаде может подорвать усилия американских правоохранителей по обеспечению правопорядка и усугубить опиоидную эпидемию в обеих странах Северной Америки.

Статья нелегального экспорта

Канадские следователи утверждают, что лаборатории королевства производят фентанил в основном для внутреннего потребления, а также чтобы экспортировать наркотик в Австралию, Новую Зеландию и, как они считают, в Штаты.

«Наивно предполагать, что дела обстоят иначе», – отметил Филип Херд, глава подразделения полиции Ванкувера по борьбе с организованной преступностью. Как известно, этот город наиболее пострадал от смертей в результате передозировок фентанила. «Большинство офицеров полиции, с которыми я общался, считают, что производство нелегальных опиоидов в Канаде значительно превышает внутренний спрос».

Между тем канадские нарколаборатории представляют собой сложную проблему для правоохранителей США, чьи приоритетные усилия сосредоточены на противодействие поставка мексиканского фентанила вдоль южной границы.

С 2019-го американская Погранично-таможенная служба (CBP) разместила на сухопутных пограничных пунктах современное сканирующее оборудование, призванное обнаруживать наркотики, что обошлось федеральному бюджету почти в $800 миллионов. Почти все эти приборы развернуты именно вдоль мексиканской границы, где офицеры CBP конфисковали почти 12 тонн фентанила в течение последнего финансового года, завершившегося 30 сентября.

В последние месяцы законодатели-республиканцы даже озвучивали призывы к Белому дому о нанесении военных ударов по территории Мексики, чтобы физически уничтожить торговцев фентанилом и их нарколаборатории. Учитывая нарастающие объемы производства этого наркотика в Канаде есть предположение, что канадские наркопроизводители существенно выиграют от вооруженного давления США на мексиканских поставщиков.

Следует отметить, что слабо патрулируемая американо-канадская граница простирается на колоссальные 8800 км и практически не имеет физических преград. По этой причине Вивек Рамасвами, один из кандидатов будущих праймериз Республиканской партии, предложил начать строительство стены вдоль канадской границы со Штатами, мотивируя это угрозой контрабандных поставок фентанила из Канады. Но новости о канадских лабораториях не вызвали какой-либо значимой реакции в Вашингтоне, политики которого сосредоточены на мексикано-американской во время «фентаниловых» дебатов.

Этот сильнодействующих наркотик, вызывающий быструю зависимость, наряду с другими синтетическими опиоидами уносит в Штатах ежегодно более 70 000 жизней. На этом фоне канадцев умирает от передозировок меньше – порядка 7000 ежегодно. Примечательно, что США и Канада являются единственными странами мира, для которых фентанил составляет​​настолько высокую угрозу смертности.

Как показывают последние статданные американской CBP, в 2023-м ее офицеры изъяли всего 0,9 кг фентанила вдоль канадской границы.

«Мы не фиксируем значительного потока фентанила из Канады», – заявил старший агент Роберт Хаммер из сиэтлского отделения Министерства нацбезопасности (DNS), также отметивший, что консультировался в этом вопросе со своими коллегами из правоохранительных органов в Буффало и Детройте.

«Это конечно не означает, что такое положение сохранится в будущем», – добавил он.

Старший агент DNS также сообщил, что он по-прежнему скептически относится к предположению, что «канадский» фентанил вытеснит «мексиканские» таблетки, захлестнувшие Соединенные Штаты.

«В Сиэтле оптовые расценки на одну таблетку упали до 45 центов», – рассказал он. «Нужно обладать чертовской конкурентоспособностью, чтобы превзойти такую цену и суметь конкурировать с картелями, имеющими обширную сеть распределения».

Полноценное производство

Эксперты по наркотрафику уже давно предупреждают о неизбежности последствий ужесточения мер на американо-мексиканской границе, что побудит преступные группировки заняться поиском альтернативных источников наркотиков или организовать производство фентанила непосредственно в США. Большинство лабораторий, обнаруженных за последнее время в Штатах, представляли собой то, что в полиции называют «прессами для таблеток», поскольку там изготавливались таблетки из порошкового фентанила, подпольными путями доставляемого из Мексики.

Уникальность суперлабораторий, выявленных полицией Канады в североамериканском королевстве, заключается в том, что они самостоятельно синтезировали наркотик, а не просто штамповали таблетки. Для этого закупались химические вещества-прекурсоры, поставляемые в основном из Китая.

Рынки наркотиков в Канаде и Соединенных Штатах сильно переплетены, как это повелось с конца XIX века, когда опиумные фабрики в окрестностях Ванкувера занимались обеспечением поставок в США, а марихуана, взращиваемая на тайных плантациях в Британской Колумбии, поставлялась на северо-запад Штатов. Банды байкеров, те же «Ангелы ада», являлись крупными производителями метамфетамина, контрабандно ввозимого в США из Канады.

Экономический подъем и глобализация Китая серьезно изменили незаконную наркоторговлю в Северной Америке. В середине 2010-х химические компании КНР заняли место основных поставщиков нелегальных синтетических наркотиков, реализуя их через интернет и наладив прямую доставку в Северную Америку под видом легальных препаратов. Однако, когда власти Китая в 2019 году взяли экспорт фентанила под жесткий контроль, китайские производители начали поставлять в обе Америки химикаты-прекурсоры, применяемые при синтезе опиоидов. В результате южноамериканские картели выстроили новую прибыльную и смертоносную сеть, создав подпольные лаборатории в Мексике и наладив контрабанду готового фентанила в Штаты.

По мнению профессора Джонатана Колкинса (Университет Карнеги-Меллон), занимающегося исследованиями мировой наркоторговли, канадские преступные группировки стали создавать собственные лаборатории, поскольку в Канаде их легче укрыть от внимания властей, а затраты на организацию производства достаточно низкие.

«У Канады имеется внутренний рынок наркопотребителей, и если кто-то решает начать снабжать этот рынок, то у него нет мотивации работать с Мексикой и пытаться перевезти наркотики через США, потому что в Штатах очень мощная система правоохранителей», – объяснил Колкинс.

Фентаниловая лихорадка Канады

Этот наркотик вызвал тревожащее местные власти нарастание числа смертельных передозировок и особенно в провинции Британская Колумбия, где фентанил является главной причиной смерти наркозависимых возрастом 10-59 лет.

Как отметил Дерек Вествик, глава подразделения Королевской конной полиции в Британской Колумбии, ответственного за борьбу с производством химикатов-прекурсоров и поиск нарколабораторий, рассказал, что его офицеры выявили 10 лабораторий в Западной Канаде – как в изолированных сельских районах, так и в густонаселенных кварталах внутри городов.

«Единственное общее у всего этого – арендуемая недвижимость», – сообщил Вествик, пояснив, что владельцы сдаваемой в аренду недвижимости в Канаде чаще всего защищены от ее конфискации при выявлении нарколаборатории, устроенной арендаторами.

К августу 2023-го канадская полиция завершила расследование по «Проекту Одеон», запущенному в г. Гамильтон после роста смертей от передозировок двумя годами ранее. Следователи обнаружили демонтированную фентаниловую лабораторию и действующую нарколабораторию в сельском доме Гамильтона. Были изъяты 3,5 тонны от выработки фентанила побочных химпродуктов, более 3000 литров химикатов, применяемых в изготовлении опиоидов, а также свыше 25 килограммов готового наркотика.

По словам Ли Фулфорда, детектива-инспектора полиции Онтарио, такие нарколаборатории могут синтезировать порядка 20-30 кг фентанила за неделю.

Главы пограничного контроля в США и Канаде обещают активизировать усилия по мониторингу потоков прекурсоров и наркотиков на общей границе и в портах. В следующем году таможенники CBP намереваются разместить первый комплект новейших сканеров вдоль северной границы Соединенных Штатов для проверки коммерческих автомобилей между Буффало и Детройтом.

Дэн Энсон из канадского Агентства пограничной службы (CBSA) отметил выделение значительных средств на портативные сканеры, выявляющие наркотики, а также на подготовку команд из специальных собак в портах и ​​в почтовых терминалах. По его словам, в CBSA подготовлена пилотная программа, призванная эффективно противодействовать вывозу фентанила из Канады в Штаты, Австралию и Новую Зеландию.

В тайных лабораториях по производству наркотиков канадским властям приходилось обнаруживать огнестрельное оружие и значительные суммы наличных. Канадские преступные группировки не добились такого же уровня бандитизма, которого достигли картели в Мексике, но, как считает профессор Джонатан Колкинс, исследователь мировой наркоиндустрии, убийства не обязательно являются атрибутом нелегальной наркоторговли.

«Я не хочу положительно высказываться о канадских наркоторговцах, однако я не думаю, что в их среде есть что-то схожее со степенью ужасающего насилия и препятствования деятельности демократических институтов, проводимой картелями в Мексиканских Соединенных Штатах», – отметил Колкинс.