Как Тель-Авив показывает войну в Газе израильтянам

По результатам анализа Джона Лайонса, редактора-международника австралийского издания ABC News, прямо сейчас в секторе Газа идут две войны: одна, которую показывают израильской общественности; вторая, за которой наблюдает весь остальной мир.

Каждый вечер израильтяне усаживаются смотреть телепрограммы новостей в прайм-тайм, чтобы узнать, что произошло за очередной день в этой войне.

И каждый вечер картинка примерно одна и та же: изображения израильских солдат, идущих по улицам Газы; израильские танки едут по полям Газы; интервью с семьями заложников, захваченных террористами ХАМАС 7 октября; комментарии о текущем прогрессе войны от израильского контр-адмирала Даниэля Хагари.

Избирательное информирование

Редко, если вообще когда-либо, израильтянам показывают палестинцев, а если и показывают, то это обычно фото с лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Остальные изображения палестинцев в израильских массмедиа – всегда террористы, а не гражданские лица, ставшие жертвами обстрелов со стороны Израиля. Как отмечает Джон Лайонс, когда он смотрел по ночам телепередачи на иврите в течение последних недель, то ни разу не видел в этих репортажах палестинцев, ставших жертвами израильского нападения на сектор Газа.

Точно также во всех израильских СМИ, не только на ТВ. Единственное исключение – издание «Гаарец». Например, в выпуске массовой правоцентристской газеты «Едиот Ахронот», вышедшем в четверг (7 декабря), практически каждая страница была посвящена войне – Лайонс насчитал 50 фотографий израильтян, связанных с текущим вооруженным конфликтом, в том числе семь фото на первой странице. И была только одна фотография палестинца – в очередной раз это был хамасовский Яхья Синвар.

А соцсети Израиля – впрочем, как и соцсети во всем мире – дают израильтянам только те каналы, которые им необходимы.

Все это означает, что большинство израильтян не видят фотографий раненых палестинских женщин и детей, как и превращения территории Газы километр за километром в руины до такой степени, что ее будет крайне трудно восстановить.

Население Израиля редко, если вообще когда-либо, увидит ребенка, запертого в этих обломках, или мать, несущую свое погибшее дитя. Они не видят кричащих детей или малышей, которые не могут открыть глаза.

Озадаченные израильтяне действительно не видят того, что видит весь мир. Они наблюдают за тщательно отполированной войной. И они не понимают, почему весь мир, даже США сопротивляются этой войне.

Так объясняется тот факт, считает Лайонс, что израильтяне воспринимают эту войну совершенно иначе, чем большая часть остального мира. Они не видят проблемы в дальнейшем продолжении этой войны.

Жуткие жертвы среди гражданских

Если говорить о количественном выражении, то редко, если вообще когда-либо, одна единственная страна убивала столько женщин и детей так быстро, как это делает Израиль прямо сейчас.

Но израильтяне живут в пузыре очищенных новостей, наперебой рассказывающих о том, что силы ЦАХАЛ проводят тщательную и клинически избирательную военную операцию в секторе Газа.

В день, когда генсек ООН Гуттериш охарактеризовал ситуацию в секторе Газа, как апокалиптическую, израильское издание «Едиот ахронот» вышло с фотографиями 50 израильтян.

В целом израильская общественность полностью отвергает все подобные комментарии, называя их типичными для ООН – общее мнение в Израиле таково, что ООН предвзято настроено против их государства и будет говорить все, что угодно, лишь бы больше навредить Израилю. Большинство израильтян не видят фотографий кричащих детей, бегающих в поисках своих родителей.

Атмосфера апокалипсиса

Редактор ABC News подчеркивает, что те ужасающие изображения, которые показываются с экранов телевизоров за пределами Израиля, являются подходящими для трансляции. Однако журналисты, освещающие войну в Газе, видят многократно худшее, не поддающееся описанию словами.

То, что происходит сейчас в Газе, бесконечно хуже, чем даже те фотографии, которые появляются в международных новостных бюллетенях – самые ужасные из них никогда не выходят в эфир.

Израильскому правительству следует помнить, подчеркивает Джон Лайонс, что в конце этой войны они все равно останутся соседями. Газа находится всего в 68 километрах от Иерусалима – чуть более часа езды.

В ООН заявляют, что около 60% жилых здания в секторе Газа разрушены или повреждены. Когда все это закончится, Израиль сам окажется на пороге долгосрочной гуманитарной катастрофы. Наличие миллиона или более бездомных, живущих по соседству, не предвещает ничего хорошего в долгосрочном будущем.

У израильтян есть определение образа мышления, которое они склонны принимать во время войны – «шекет, йорим». Это выражение переводится с иврита, как «тише, стреляем». Под этим они подразумевают, что во время войны им нужно сосредоточиться на этом, а не отвлекаться на внешний шум и мысли.

Есть еще одна поговорка, которую многие израильтяне любят использовать в отношении Газы: время от времени там приходится «стричь траву». Когда спрашиваешь израильтянина, что означают эти слова, он объясняет, что Газа похожа на задний двор Израиля, поэтому время от времени за ним приходится ухаживать, чтобы держать под контролем сорняки – ХАМАС.

По словам Джона Лайонса, за те шесть лет, что он прожил в Иерусалиме, было три войны с Газой – т.е. «траву стригли» уже трижды. Но эта война другая. Она больше, чем просто «стрижка травы» – она уже разрушила большую часть «заднего двора Израиля» и убила многих людей, которые там жили.