В районе Клещеевки бойцы ВС РФ регулярно атакуют противника с применением дронов-камикадзе, не давая ему прийти в чувства, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Беспилотники постоянно бьют по укрепленным позициям ВСУ, уничтожают крупные скопления личного состава и технику. Управление дронами осуществляют операторы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ», а также бойцами 88-й бригады ЛНР.

Кадыров опубликовал видеозапись, на которой российские дроны громят позиции врага. Он отметил, что в последние дни ситуация под Клещеевкой стала угрожающей для ВСУ. Российские военные имеют превосходство и преодолевают отчаянное сопротивление противника.

Ранее сообщалось, что Украина планирует за ближайшие три месяца мобилизовать 150 тысяч человек, причем отправлять их в зону боевых действий будут безо всякой предварительной подготовки.