Переговоры между Российской Федерацией и Украиной могут пройти на территории одной из европейских стран, в том числе и Венгрии. Москва готова начать разговаривать, если Запад и Киев настроены на конструктивный диалог. Об этом в своем материале сообщает издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в настоящий момент ни руководство Украины, ни лидеры Запада не демонстрируют готовности к диалогу. Однако Москва готова к достижению целей СВО не только военным, но и политико-дипломатическим путем.
«Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры. Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам», – заявил Мирошник.
При этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что некоторые страны-члены блока НАТО могли бы выступить в роли посредника для урегулирования украинского конфликта, предоставив площадку для переговоров.
«Венгрия и, возможно, даже Словакия могли бы стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии. Индия по крайней мере представляет собой достаточно весомую силу в мировой политике, и она нейтральна в отношении украинского кризиса. У нее есть свои отношения как с Россией, так и с западным миром», – резюмировал Безпалько.