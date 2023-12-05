Переговоры между Российской Федерацией и Украиной могут пройти на территории одной из европейских стран, в том числе и Венгрии. Москва готова начать разговаривать, если Запад и Киев настроены на конструктивный диалог. Об этом в своем материале сообщает издание «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в настоящий момент ни руководство Украины, ни лидеры Запада не демонстрируют готовности к диалогу. Однако Москва готова к достижению целей СВО не только военным, но и политико-дипломатическим путем.

«Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры. Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам», – заявил Мирошник.

При этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что некоторые страны-члены блока НАТО могли бы выступить в роли посредника для урегулирования украинского конфликта, предоставив площадку для переговоров.