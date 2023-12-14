Эксперт в области информационных технологий центра EDGE Сергей Липов рассказал «Ленте.ру» о новых способах мошенничества.

Он отметил, что приближение Нового года нашло свое отображение в мошеннических схемах. Так, жертве присылают сообщение о победе в новогоднем розыгрыше, а затем просят оплатить доставку приза на дом или «налог». В любом случае после получения денег аферисты исчезают.

Кроме того, мошенники стали чаще «продавать» горящие туры. Платить за них нужно быстро и вперед, но после оплаты жертва моментально понимает, что никуда на новый год не полетит.

Все более популярными у аферистов становятся схемы с QR-кодами. Они размещаются на сайтах, очень похожих на ресурсы интернет-магазинов либо рассылаются по почте. Наведение сканера на такой код позволяет мошеннику получить персональную или платежную информацию жертвы, после чего использовать ее по своему усмотрению.

Используют аферисты и голосовые помощники. Они задействуют специальное ПО, позволяющее прослушать и записать голос потенциальной жертвы, проанализировать те команды, которые отправляются. Затем голос подделывается таким образом, чтобы взаимодействовать с голосовым помощником и заставлять его совершать мошеннические действия.

Липов отмечает, что последний способ достаточно сложен, так как помощники защищаются от стороннего вмешательства. Но мошенники действуют чрезвычайно изобретательно, поэтому от них можно ожидать чего угодно.