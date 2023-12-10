«Московский комсомолец» со ссылкой на американский «Институт изучения войны» (ISW) рассказал, что ВС России начали наступление на всех направлениях фронта в зоне специальной военной операции при весьма неблагоприятных погодных условиях.

Сейчас ВС РФ ведут наступательные действия в районе Артемовска и под Авдеевкой, на Купянском направлении и под Красным Лиманом. ВСУ все еще удерживают позиции на восточном берегу Херсонской и в нескольких населенных пунктах Запорожской областей.

Погодные условия являются довольно сложными для перехвата инициативы и проведения наступательных операций с применением тяжелой боевой техники, но ВС РФ пока справляются. Украинская армия после провала контрнаступления использует плохую погоду лишь для выстраивания новых оборонительных порядков.

При этом Киев все еще вынашивает планы нового контрнаступления, но их реализация напрямую зависит от многомиллиардных финансовых вливаний Запада. К которым США и Европа на данном этапе не готовы.