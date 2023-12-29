Российский истребитель Су-35 успешно справился с задачей прикрытия ударной группы ВКС РФ от вражеских самолетов. Благодаря этому бомбардировщикам не пришлось отвлекаться от основной своей цели.

«Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника», – цитирует РИА Новости рассказ летчика Су-35 Ивана.

Пилот сообщил, что пока наша ударная группа выполняла поставленную перед ней задачу, он осуществил наведение на истребители ВСУ и пошел с ними на сближение с полным намерением атаковать. Это вынудило противника отказаться от своих первоначальных планов и быстро покинуть опасную для себя зону.

В результате все российские самолеты успешно вернулись на аэродром постоянного базирования.

Ранее пилот Су-35 Алексей Ведящев рассказал, чем Украине может помочь истребитель F-16, если она его действительно получит. Эти самолеты обычно использовались НАТО для боевых действий в условиях полного превосходства в воздухе. В зоне СВО наша авиация и ПВО просто прибьют его к земле, как это постоянно происходит с советскими истребителями в распоряжении Воздушных сил Украины. Поэтому Киев будет использовать F-16 разве что для пусков высокоточных ракет, после которых он будет тут же прятаться на базе.