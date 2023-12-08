Звезда 90-х годов прошлого столетия Ирина Салтыкова написала в соцсетях, что не планирует принимать участие в концерте в Новосибирске, который организовывает «ДискоФеерия».

По словам артистки, организаторы не выкупили все билеты, а также не заплатили гонорар за выступление. Также Салтыкова предупредила, что большинство звезд, указанных на афише, тоже петь не будут.

Эту информацию подтвердил и Кай Метов. Он пояснил, что договор на его участие в концерте не заключался, гонорар никто не выплачивал, поэтому организаторы обязаны убрать его имя с афиши. В противном случае они могут быть привлечены к уголовной ответственности за мошенничество.

На афише также анонсированы выступления Богдана Титомира, группы «Краски», Натальи Гулькиной, Ромы Жукова, но вот будут ли эти артисты действительно участвовать в концерте, сказать сложно.