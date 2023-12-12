В очередном выпуске проекта «Аватар» жюри сумело разгадать, кто скрывается в образе Огненной Ворожеи. Это оказалась певица Валерия, которая сама выдала себя, исполнив композицию в характерном для себя стиле.

В своем блоге муж Валерии и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил восхищение талантом жены. Он заявил, что гордится ею, несмотря на вылет из проекта.

Подписчики поддержали Пригожина, отметив, что Валерии нужно было выбирать карьеру оперной певицы, что и подтвердила последняя композиция.

Сама Валерия рассказала, что из-за плотного графика и усталости не могла продолжать участие в шоу и поэтому дала возможность жюри быстро себя раскрыть. Также она отметила, что в «Аватаре» довольно сложно отгадать, кого скрывает тот или иной образ. Сейчас она является участником жюри подобного проекта, но там все значительно проще.