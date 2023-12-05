Стремительно приближается Новый год и уже пришло время задуматься о выборе презентов для друзей, коллег, родных и близких людей. Интернет-магазин https://magicmag.net/ предоставляет для этого все возможности.

Оригинальность подарка – это важно!

Намереваясь выбрать подарок, лучше сразу отбросить варианты со скучными статуэтками, с сувенирами, которые вызывают интерес несколько первых минут и затем валяются много лет в ящике стола или на полке.

Новый год – это праздник, который обязывает дарить оригинальные презенты. Это могут быть какие-то экстраординарные и полезные товары для дома или дачи, кухонные аксессуары, подарки, вызывающие смех и поднимающие настроение.

Простой выбор и не только

Интернет-магазин предоставляет возможность без проблем выбрать презент на Новый год и на любой другой праздник. При этом он обеспечивает следующие преимущества:

обширный каталог, огромный выбор по-настоящему прикольных и оригинальных подарков;

удобная система поиска. Она дает возможность быстро найти презент к любому празднику. К примеру, если требуется подарок на 23 февраля, достаточно либо перейти на страницу https://magicmag.net/category/podarki-na-23-fevralya, либо же воспользоваться поиском и подобрать лучшие варианты для друга, папы, босса или родственника, ориентируясь на цену и другие критерии;

адекватная стоимость подарков, постоянно проводимые программы лояльности и акции для постоянных либо новых покупателей;

возможность добавления презентов в корзину и простое оформление заказов;

доставка в любой уголок России, удобная оплата через интернет.

Кроме того, на связи с клиентами интернет-магазина всегда находится менеджер, готовый дать полезную рекомендацию, помочь сделать правильный выбор.

Как подобрать подходящий подарок

Как гласит известное уже высказывание, люди, дарящие на праздники носки, гели для душа или дезодоранты, должны гореть в аду. Но часто возникают вполне реальные сложности с выбором и именно поэтому дарители останавливаются на этих банальных вариантах.

На самом же деле в процессе выбора следует обращать внимания на такие критерии:

уже упомянутая оригинальность презента;

привычки или хобби получателя подарка. К примеру, заядлому спортсмену можно подарить абонемент в тренажерный зал, а увлеченной домохозяйке – разнообразные наборы для кухни или подарочный сертификат в гипермаркет бытовой техники;

конкретный праздник или событие в жизни;

возраст и пол адресата.

Иногда можно просто спросить, какой подарок предпочитает человек, которому хочется его преподнести. Однако в данном случае следует знать, что далеко не всех устраивает подобный подход. Некоторые люди больше любят сюрпризы, поэтому лучше всего изучать их, обращать внимания на их увлечения и желания, чтобы эти самые сюрпризы оказались приятными.