В видеообращении к поклонникам актер Алексей Панин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) рассказал, что после переезда в США намерен по-прежнему трудиться по профессии. При этом он пожаловался, что жизнь в Америке очень дорогая.

«Сейчас непосредственно мы с режиссером Александром Ашотовичем Атанесяном приступили к репетиции спектакля. В Америке в свое время был фильм «Филин и кошечка», играла Барбара Стрейзанд, получила много разных призов. Вот мы будем ставить это», – заявил актер.

Он добавил, что есть и другие проекты, но они не спасают, финансовые трудности преодолеть никак не удается. Панин отметил, что готов принять помощь от всех желающих, так как в США все дорого, передает «Московский комсомолец».