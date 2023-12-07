Симптомы микоплазменной инфекции были выявлены в Китае, Европе и даже в России. Главными симптомами, по словам врача-инфекциониста, профессора, доктора медицинских наук Николая Малышева, являются повышенная температура, интоксикация, кашель, насморк и першение в горле.

Малышев подчеркнул, что микоплазмоз дано известен науке. Однако вакцины от него, к сожалению нет. Данная респираторная болезнь имеет непростой возбудитель «на грани между вирусом и бактерией». Специалист отметил, что при раннем обнаружении и постановке правильного диагноза прогнозы по выздоровлению вполне положительные.

Микоплазменная инфекция может проявляться в разных формах — от поражения верхних дыхательных путей до поражения мочеполовой системы. Но данный возбудитель способен вызвать также микоплазменную пневмонию. У кого-то это заболевание может протекать в легкой форме. У других людей может быть агрессивная тяжелая форма, что приведет к дыхательной недостаточности. А это не исключает летального исхода. Поэтому специалисты рекомендуют предупреждать данное заболевание. Профилактические меры аналогичны мероприятиям по профилактике коронавирусной инфекции.