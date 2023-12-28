Исследователи из Индии перечислили ряд продуктов, имеющих в своем составе холестерин высокой плотности, именуемый «хорошим» холестерином. Об этом сообщает индийское издание Indian Express.

«Рекомендуется изменить пищевые привычки и добавить в рацион питания продукты с высоким содержанием жирных кислот, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина», – заявили специалисты.

Для нашего организма необходим «хороший» холестерин. Он участвует в процессах профилактики инсульта и заболеваний сердечно-сосудистой системы. К таким продуктам специалисты отнесли жирную рыбу, морепродукты, зеленые овощи и фрукты, бобовые, орехи и семена, оливковое масло, чернику, авокадо. Также полезными являются овес и горький черный шоколад.

Кроме того, специалисты рассказали о повышении «плохого» холестерина. По их словам, это не всегда связано с пищевыми привычками человека. Во многих случаях огромную роль играет малоподвижный образ жизни, стресс и генетическая предрасположенность.