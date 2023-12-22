Латвийская певица Лайма Вайкуле тяжело больна и испытывает материальные трудности. Именно поэтому она делает агрессивные заявления в адрес России, а также оскорбляет композитора Раймонда Паулса, – заявил поэт-песенник Илья Резник.

Напомним, ранее Вайкуле зло заявила, что Паулс все свои знаменитые песни скопировал с западных композиций. Маэстро в ответ высказался в том духе, что давно привык не обращать внимания на Лайму, вечно несущую какой-то бред.

Резник прокомментировал эту словесную перепалку. Он пояснил, что давно не следит за событиями в шоу-бизнесе, но не смог стерпеть оскорблений в адрес Раймонда Паулса.

«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в своё время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвёз ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Мы получили «Золотую лиру». Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», – цитирует поэта «Московский комсомолец».

Резник пояснил, что у Вайкуле тяжелое заболевание, поэтому она должна зарабатывать деньги на лекарства. Именно поэтому она регулярно говорит гадости в адрес России, хотя именно в этой стране она много лет жила далеко небедно. Также поэт пожелал певице здоровья и привел слова своего пастыря, владыки Нестора: