Оскорбительные высказывания певицы Лаймы Вайкуле в адрес композитора Раймонда Паулса задели поэта-песенника Илью Резника. Он отметил, что долго не обращал внимания на заявления латвийской артистки, но не смог сдержаться.

«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней “Вернисаж”», – заявил Резник.

Он также пояснил, что Вайкуле конфликтовала с Аллой Пугачева и имела все шансы исчезнуть с экранов так же, как и многие другие, разозлившие Примадонну артисты. Однако Резник и Паулс сумели ее защитить.

Поэт считает, что последние заявления Вайкуле скорее всего делаются под воздействием каких-то медикаментозных препаратов. Она тяжело больна, а денег на лекарства не хватает, поэтому певица вынуждена отрабатывать повестку и критиковать всех, кто так или иначе связан с Россией.