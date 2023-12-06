Американский предприниматель Илон Маск основал стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI для «изучения истинной природы Вселенной». Новая компания уже разместила в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на привлечение 1 миллиарда долларов путем продажи акций.

Стартап X.AI уже привлек более 135 миллионов долларов инвестиций четырех инвесторов, продав акции компании 29 ноября. При этом в прошлом месяце компания Илона Маска уже презентовала свой собственный чат-бот Grok, вдохновленный произведением «Автостопом по галактике». Создатели чат-бота заявили, что ИИ прошел двухмесячное обучение и продолжает совершенствовать свои навыки, получая информацию из глобальной сети в режиме реального времени.

«Grok создан для того, чтобы остроумно отвечать на вопросы, и у него бунтарские наклонности, поэтому, пожалуйста, не используйте его, если вы ненавидите юмор! Он также ответит на острые вопросы, которые отвергаются большинством других систем искусственного интеллекта», – написал представитель стартапа.

Согласно официальному заявлению стартап X.AI стремится «понять истинную природу Вселенной». Новый чат-бот Grok должен составить конкуренцию нейросетям Bard от Google, Claude от Anthropic и ChatGPT от OpenAI.