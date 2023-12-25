В Сочи произошел сильный взрыв в квартире футболиста питерского «Зенита» Дениса Адамова. Видеозапись этого происшествия опубликовал в своем тг-канале журналист Иван Карпов.

На кадрах видно, как футболист выбегает из дома со своим 7-месячным ребенком на руках. Супруга также успела своевременно покинуть квартиру, происшествие обошлось без пострадавших.

На стенах дома после мощного взрыва, вызванного предположительно утечкой газа, пошли трещины. Не исключено, что здание теперь будет призвано аварийным.

Карпов отмечает, что Адамов с семьей совсем недавно переехал в этот дом. Вполне возможно, что он даже не успел застраховать имущество. Помимо квартиры, взрыв повредил также автомобиль игрока «Зенита».