Продюсер Игорь Матвиенко высказал свое мнение о популярном певце SHAMANе, исполняющем патриотические песни. Он сравнил его с группой «Любэ», отметив, что этот музыкальный коллектив использует тему патриотизма в своем творчестве по-другому. слова продюсера процитировало издание News.ru.

Матвиенко подчеркнул, что «Любэ» много лет уже на сцене. И патриотизм в творчестве музыкального коллектива проявляется композициями о красотах нашей родины, о русской душе.

«Но они (группа «Любэ» – ред.) — это березы, сосны, река, вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN долбит прям в лоб: Россия!», – высказался музыкальный продюсер

В октября 2023 года были опубликованы результаты соцопроса, сделанные ВЦИОМ. Согласно опросу, россияне считают SHAMANа самым патриотичным исполнителем. За него проголосовало 28% респондентов. Отмечается, что Ярослав Дронов обошел в данном рейтинге бывшего лидера патриотичных песен Олега Газманова, разделившего второе место с Николаем Расторгуевым – солистом группы «Любэ».