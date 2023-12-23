Если на Украине все же будут проведены выборы президента, главком ВСУ Валерий Залужный победит действующего главу государства Владимира Зеленского, пишет издание IL Fatto Quotidiano.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, обращают внимание на повышенную раздражительность Зеленского. Украинского лидера злит сейчас любое высказывание или действие главнокомандующего ВСУ. Он с огромным удовольствием разделался бы с ним, как сделал это с остальными конкурентами.

Однако Зеленский все же понимает, что стоить ему уволить генерала с поста главкома и тот станет непобедимым на политической арене. Тогда у нынешнего президента не останется ни единого шанса на победу.

Также эксперты отмечают, что конфликт между Залужным и Зеленским вышел за пределы страны, так как в Европе и США отчаянно спорят сторонники главкома и действующего президента Украины.