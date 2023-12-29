Бывшая близкая подруга Анастасии Ивлеевой Ида Галич рассказала, почему не пошла на «голую» вечеринку, хотя и получила приглашение.

Ранее телеведущие дружили, однако после серьезной ссоры их пути разошлись. Галич отмечает, что для нее было странным и удивительным предложение от Ивлеевой на вечеринку.

В своем YouTube-шоу «Есть вопросики» Ида пояснила, что работала в тот день и поэтому не приняла бы приглашение.

«А вообще, смогла бы я прийти после всего того, что услышала в свой адрес? И мне кажется, что нет», – отметила видеоблогер.

Участники вечеринки у Ивлеевой столкнулись с общественным осуждением и множеством проблем. Их концерты отменяют, а тех, кто ранее снялся в новогодних телепроектах, вырезают из эфира.