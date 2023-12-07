США и Европа больше не горят желанием снабжать Украины оружием и деньгами. И это несмотря на то, что на протяжении нескольких лет подряд Запад был для Киева божеством, написал в своем телеграм-канале замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Он стал ближе родной матери и дороже родных детей — иначе просто невозможно объяснить причины такого самопожертвования. И вот, как не любящая мачеха по отношению к беззаветно влюблённому в неё ребёнку, он показывает своё нелицемерное отношение — готов удавить и уморить всего лишь по причине внутренних противоречий», — рассказал бывший командир батальона «Восток».

По мнению Ходаковского, украинцы сейчас должны испытывать полнейшее разочарование. Ведь США и Европа фактически жертвуют ними ради решения своих внутренних проблем.

Для российского народа СВО также стала тяжелым грузом, однако люди, которые как были, так и остаются главной силой армии, выстоят, так как верят в правое дело.