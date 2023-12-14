Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, как двое солдат противоборствующих армий волею случая остались с тяжелыми ранениями на поле боя и оказывали поддержку и помощь друг другу.

«Два человека, в которых едва теплилась жизнь, поддерживали друг друга несколько дней, пока солдат ВСУ не умер», — напомнил бывший комбат легендарного батальона «Восток».

Он сообщил, что российский боец выжил и ему оказывают помощь в госпитале. Однако в этой истории есть и другой смысл. Как только украинские военные избавляются от той геббельсовской пропаганды, которую им вбивает киевский режим, в их мозгах все становится на свои места. Это внушает оптимизм на будущее.

Ходаковский отметил, что это подтверждается и тем фактом, что украинские пленные, воюющие сейчас на стороне ВС РФ, полностью оправдывают доверие. Их никто не вынуждает участвовать в боевых действиях, они сами этого захотели.